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Malatya'da kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararı olan 70 yaşındaki adam 73 yaşındaki karısını öldürdü

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MALATYA'da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P. eşi Emine P.'yi (73) evine zorla girerek tek kurşunla öldürdü.

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Malatya'da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini silahla vurarak öldürdü. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hande Sokak'ta bir apartmanda meydana gelen olayda, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P. 23.15 sıralarında eşi Emine P.'nin (73) ikametine geldi. Eve giren Mehmet P. tartıştığı eşine tabanca ile 1 el ateş ettikten sonra olay yerinde kaçtı.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Emine P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi Mehmet P.'yi olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kısa sürede yakaladı.

Bu arada Emine P.'nin vefat haberini alarak olay yerine gelen çocukları ve yakınları sinir krizi geçirirken ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Emine P.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından oto

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