Seçimden sonra ilk kez görüntülenen Trump büyük bir gafa imza attı

Joe Biden'a kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez görüntülenen ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir gafa imza attı.

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ABD Başkanı Donald Trump; I. ve II. Dünya Savaşları, Kore, Vietnam ve Körfez Savaşı'nda ölen askerlerin anısına yapılan Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü Töreni'ne katıldı. Trump'a First Lady Melania Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence eşlik etti.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Meçhul Asker Mezarı'ndaki seremoniye katılan Trump, ABD bayrağına asker selamı verdi. Ancak bu bir gaf olarak nitelendiriliyor. ABD Bayrak Kanunu'na göre; ulusal törenler sırasında yalnızca askeri personel ve gaziler bayrağa asker selamı veriyor. Bunun dışındaki siviller ise sağ elleri kalplerinin üzerinde esas duruşta bayrağa bakıyor.