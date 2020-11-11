Galatasaray, Ahmed Musa için elini çabuk tutuyor

Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği Nijeryalı yıldız Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.

Abone ol

Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi, aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi.

Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldız Ahmed Musa'yı kaptırmak istemeyen yönetimin Musa'nın menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde kritik zirvenin yapılması bekleniyor.

"Büyük güç katacak kalitede" Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Tam ihtiyaçlarımıza göre bir isim. Bonservisi elinde olması büyük avantaj. Bize çok büyük güç katacak kalitede" diye konuştuğu öğrenildi.

Birçok kulüp onun peşinde

Sol kanat ve forvette görev yapan tecrübeli yıldızın birçok talibinin olması yönetimi tedirgin ediyor. Sarı-kırmızılılar bu nedenle Musa için tüm şartları seferber edecek.