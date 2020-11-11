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FED'den korkutan haber: Aşı haberlerine rağmen önümüzdeki altı ay istikrarsız olacak

Demirören Haber Ajansı

ABD Merkez Bankası (FED) Boston Başkanı Eric Rosengren, BioNTech-Pfizer deneysel aşısının yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlemede yüzde 90'dan çok etkili olduğunun açıklanmasına karşın, önümüzdeki altı aylık dönemin 'oldukça istikrarsız' olacağı uyarısı yaptı.

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BioNTech-Pfizer deneysel aşısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemede beklentilerden de çok yüksek düzeyde etkili olduğunu göstermesinin çok iyi bir haber olduğunu vurgulayan ABD Merkez Bankası (FED) Boston Başkanı Eric Rosengren, buna karşın aşının en geniş şekilde dağıtımının çok zor alacağı ve hala gönüllü olarak kaç kişinin aşılanmak isteyeceği gibi konuların belirsiz olduğuna dikkat çekti.

Yine de aşının dağıtımı ilerledikçe önümüzdeki altı ayın 'oldukça dalgalı olmaya devam edeceğine' inandığını vurgulayan Rosengren, ABD’de yeni destek paketinin kongrede onaylanıp uygulanmaya başlayacağı zamanın da hala belirsiz kaldığına dikkat çekti.

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