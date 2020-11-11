Gaziantep'te polisten kaçarken araziye attığı çoraplardan çıkanlara bakın

GAZİANTEP'te bir şüpheli, ekiplerin 'dur' ihtarına rağmen kaçtı. Kovalamaca sonrası yakalanan şahsın araziye attığı poşetlerin içerisindeki çoraplardan 8 adet tabanca çıktı.

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Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi evden çıkarken fark etti.

Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu.