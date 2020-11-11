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Güvenpark saldırısı davasında karar! Sanığa 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

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ANKARA'da 2016 yılında gerçekleşen Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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13 Mart 2016 yılında Ankara Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille terör saldırısı düzenlenmişti.

Hain saldırı sonucu 36 kişi hayatını kaybetmiş, 344 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili ikinci davada karar çıktı.

Sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ana davanın geçmişi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen askeri operasyonda etkisiz hale getirilen iki PKK/KCK mensubunun üzerinden çıkan dijital malzemelerin incelenmesi sonucu bazı dokümanlara ulaşılmış ve saldırının planlayıcılarından olan Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye'ye kaçışına yardım ettikleri belirtilen Ferit Ak ile Salih Şahin hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ak ve Şahin'e, saldırıda işlenen tüm suçlara "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım" suçundan 20'şer, saldırı sonucu ölen 36 kişiyle ilgili de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 720'şer yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

Sanıkların ayrıca, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri nakletmek" gibi terör eylemi kapsamında işlenen diğer suçlara yardımdan da cezalandırılmaları istenmişti.

Saldırıya ilişkin 55 sanık hakkında açılan ana dava ise yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, dosya 21 Kasım 2018'de karara bağlanmıştı. Sanıklardan birine 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisine birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, 6 sanığa 3 ila 12 yıl arasında değişen süreli hapis cezaları vermiş, yargılama aşamasında ölen 3 sanığın dosyasını düşürmüş, 7 sanığın da beraatine hükmetmişti.

Mahkeme, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Fehman Hüseyin, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Salih Müslüm ve saldırının planlayıcısı Vahit Ayçil'in de aralarında olduğu 36 firari sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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