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İzmir'de yıkılan binanın müteahhidi depremden önce 'mezarda oturuyoruz' yazmış

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İZMİR'de meydana gelen depremde iki bloğundan biri yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin tutuklu müteahhidi Şerafettin Ağar'ın, 31 Ekim'de, ''6,8 büyüklüğünde bir deprem İzmir'deki yapıların yarısını yıkıp geçer. Mezarda oturuyoruz'' şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybederken, 17 bina yıkıldı, birçok yapı da ağır hasar aldı. Depremin ardından yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri olan 9 kişi gözaltına alınırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında 8 kişinin hayatını kaybettiği B bloğu yıkılan Yağcıoğlu Sitesi'nin müteahhidi Şerafettin Ağar da yer aldı. Ağar'ın, ocak ayında Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüldü. Ağar'ın 26 Ocak'taki paylaşımında, "40 yıllık birikimimle söylüyorum. 1999 öncesinde yapılan tüm binaların yıkılıp yenilenmesi farzdır. Statik hesaplar bugünün 4'te1'i" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ağar'ın, bu paylaşımı 31 Ekim'de yeniden paylaşarak "Ne kadar haklı olduğum şimdi daha iyi anlaşılıyor" notuyla bir kez daha paylaştığı görüldü.

“Mezarda oturuyoruz”

Ağar'ın, geçen ocak ayında yaptığı paylaşımın altına yazdığı yorumlar da dikkati çekti. Bir vatandaşın, "Yıkılan binaların müteahhitlerini şehrin meydanına asalım" yorumuna Ağar’ın, "Hocam evet yanlış yapan çok müteahhit var. Onları asalım ama 1999 öncesi metrekareye 22 kilo düz demir döşeniyordu, statik hesaplar böyleydi. Bugün 60 kilo nervürlü demir döşeniyor. O günkü hesaplarla bugünkü hesaplar çok farklı. Acilen kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor. 6,8'lik bir deprem, İzmir'deki yapıların yarısını yıkar geçer. Oturduğumuz evlere karot yaptırsak hemen yıkım kararı çıkar. Şu an mezarda oturuyoruz" diye cevap verdiği görüldü.

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