Esenyurt'ta taciz şikayeti işin ucunu bambaşka skandala çıkardı sığınağa korsan hastane

Sığınağı korsan hastaneye çevirmişler

Şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, burada çalışanların terk edip kaçtığı sözde hayır derneği olarak kullanılan sığınağın içerisinde eczane, diş hastalıkları kliniği, kadın doğum, çocuk hastalıkları, hacamat, estetik ve laboratuvar olarak kullanılan bölümleri bulunan korsan hastane ve çok miktarda cihaz tespit etti.