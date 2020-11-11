Esenyurt'ta taciz şikayeti işin ucunu bambaşka skandala çıkardı sığınağa korsan hastane
İSTANBUL Esenyurt'ta taciz şikayetiyle başlayan soruşturma sonrası ortaya bambaşka bir skandal çıktı. Muayeneye gittiği yabancı uyruklu doktorun kendisini taciz ettiğini iddia eden kadın, polise şikayette bulundu. Harekete geçen polis, bir binanın bodrum katındaki sığınakta yabancılara yönelik faaliyet gösteren korsan hastane ortaya çıkardı.. Kaçak hastanede koronavirüs test kitlerinin bulunması dikkat çekti.
Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 'Hayır Derneği' olarak kiralanan ve bu doğrultuda faaliyet gösterdiği öne sürülen sığınağında meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Mısır asıllı Türk vatandaşı kadın H.A., böbreğinde ağrılar çektiğini belirterek, buraya muayene olmaya geldi.
Iraklı doktor M.B, kadın asistanından dışarı çıkmasını istedi ve daha sonra muayene edeceğini söylediği kadından soyunmasını istedi. Sarılıp elle tacizde bulunan, "Seni öpebilir miyim?" dediği öne sürülen doktoru iterek dışarı çıkan kadın, bağırarak tepki gösterdi
Kadın, daha sonra 155'i arayarak kendisine tacizde bulunulduğunu anlatıp, doktor hakkında şikayetçi olmak istediğini söyledi.
Sığınağı korsan hastaneye çevirmişler
Şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, burada çalışanların terk edip kaçtığı sözde hayır derneği olarak kullanılan sığınağın içerisinde eczane, diş hastalıkları kliniği, kadın doğum, çocuk hastalıkları, hacamat, estetik ve laboratuvar olarak kullanılan bölümleri bulunan korsan hastane ve çok miktarda cihaz tespit etti.