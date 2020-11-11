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Erdoğan ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı dolar kuru 8 liranın altına indi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin yeni yol haritasını açıkladı. Piyasalara güven veren açıklama sırasında dolar kuru 8 liranın altına indi. 

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Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8,10 seviyelerinin altına inmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında 7,95 TL seviyesine kadar geriledi. Euro/TL de 9,36 düzeyinde el değiştirmeye başladı.

Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuştu

Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ettik" açıklaması yaptı.

Yeni yol haritası piyasalara güven verdi

Erdoğan'ın açıkladığı ekonomideki yeni yol haritası piyasalara güven verdi. Erdoğan açıklamasını yaparken dolar kuru 8 liranın altına indi. Doların 7,95 seviyesindeki seyri sürüyor. 

Uzmanlar, bugün ödemeler dengesinin eylülde 2 milyar 364 milyon dolarla piyasa beklentisinin altında açık verdiğini belirterek, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edileceğini bildirdi.

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