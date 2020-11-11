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Yeni koronavirüs tedbiri! Adıyaman'da 91 ev karantinaya alındı

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Vaka sayılarının arttığı Adıyaman'da 91 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilik kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 91 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 91 ev karantinaya alındığı bildirildi.

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