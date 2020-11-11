Zonguldak'ta 16 yıldır muhtardı koronavirüsten hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ta mahalle muhtarı Kemal Bostancı, koronavirüsün pençesinden kurtulamadı. Hastanede hayatını kaybeden muhtar, mahallesini yasa boğdu.

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Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı Hacıkadı Mahallesi'nde 16 senedir muhtarlık yapan Muhtar Kemal Bostancı (76), bazı belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti. Kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Muhtar Bostancı, Çaycuma Devlet Hastanesi'nden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisi burada devam etti.

16 senedir muhtar olarak hizmet veren Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.