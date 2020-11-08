Geleceğe Nefes Ol Kampanyası ücretli mi fidan dikme kaç para?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Kampanyası 2020 yılında da başladı ve Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi görüyor. İnternet üzerinden fidan sahiplen butonuna tıklayanlar adına 11 Kasım 2020'da saat 11.11'de fidan dikilecek. Peki Geleceğe Nefes Ol fidan dikme nedir, nasıl takılım belgesi alınır?

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Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyasını başlattı. 2020 yılında da 7 coğrafi bölgede 81 ilde sizin adınıza toplam 83 milyon fidan dikilecek. Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında yanan, tahrip olan ormanlık alanları yeniden canlandırmak için başlatılan Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası başladı, başvurular başladı. Peki fidan dikmek için ne yapmalı, Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyasına nasıl başvuru yapılır, takılım belgesi sertifika nasıl alınır?

Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? : İnternetten üzerinden gelecegenefes.com sitesine girip fidan sahiplen butonuna tıklayın. İsminizi ve mail adresinizi yazıp, fidanınızın nerede dikilmesini istediğinizi seçin. İşlemi tamamladığınızda size aşağıdaki gibi 'Geleceğe Nefes Katılım belgesi' veriliyor.

İlk 5'te yer alan iller

Kampanyada ağaç dikimi için en çok fidan seçimi yapılan il Erzincan oldu. Tunceli, Bartın, Şırnak, Hatay ilk 5'te yer alıyor.

Fidanınız 11 Kasım 2020 tarihinde saat 11.11'de seçtiğiniz ilde Orman Bakanlığı tarafından sizin adınıza toprakla buluşturuluyor.

Fidan sahiplenme ücretli mi?

Sizde aşağıdaki linke tıklayıp fidan sahiplenebilir ve dikilmesini istediğiniz ili seçebiliriniz. Fidan sahiplenme ücrete tabii değil. Maddi olarak katkıda bulunmak isteyen fidan bağış kısmına tıklayabilir.

Siteye girdiğinizde harita üzerinde ilinize tıkladığınızda yan tarafta ne kadar fidan dikileceğini görebiliyorsunuz.

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN

Geleceği nefes kampanyası nedir? : Tarım ve Orman Bakanlığı, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi:

Sevgili Vatandaşlarım,

Bilmenizi isterim ki, Türkiye, orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve örnek olan ülkelerin arasında başı çekiyor. 1839 yılında temelleri atılan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 40 bini aşkın çalışanı ile hem vatanımızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılara daha fazla nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyor.

10 Temmuz 2018 tarihinde göreve geldiğimizde bir söz ile yola çıkmıştık. “Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” demiştik. Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sözümüzde durmayı başardık. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çocuklarımızı ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere, daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım 2019’da, 11 milyon fidanı toprakla buluşturduğumuz Geleceğe Nefes Seferberliği’ne verdiğiniz büyük destek, 14 milyona yakın fidanın sahiplenilmesini sağladı.

Seferberliğimiz şimdi katlanarak büyüyor. Gelin 2020’de fidan bağışlayarak ya da sahiplenerek çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakma yolunda büyük adımlar atalım. Bu yıl tam 83 milyon yeni fidan dikerek, geleceğe nefes olalım.

2020 yılı boyunca toprakla buluşturacağımız tüm fidanlarımızı, zorlu Covid-19 günleri boyunca ülkemizi adeta ayakta tutan, bizlere nefes olmak için soluksuz çalışan sağlık kahramanlarımıza adadığımızı gururla belirtmeyi de görev bilmekteyiz.

Saygılarımla,

Dr. Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı