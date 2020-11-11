Yeni koronavirüs tedbiri! Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstüne korona kısıtlaması

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte 65 yasakları da geri döndü. Ankara, İstanbul dahil 15 şehir için verilen kısıtlama kararı listesine Kahramanmaraş da eklendi.

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Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.



Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde değişikliğin olduğu karara göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 12 Kasım 2020 Perşembe gününden itibaren istisnalar dışında, 10.00-16.00 saatleri arası serbest olmak üzere diğer saatlerde haneden çıkışları kısıtlandı.

Kısıtlamada, kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulduğu belirtildi.