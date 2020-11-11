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Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı inşaatta çalışırken yakalandı

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TRABZON'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve meslekten ihraç yüzbaşı M.U., inşaatta yakalandı. Şahsın internet aracılığıyla farklı inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve meslekten ihraç edilen yüzbaşı M.U.’nun internet ilanlarıyla inşaatlarda çalıştığı ve örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eşi de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan M.U., sahte kimlikle, bir inşaata kurulu iskelede çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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