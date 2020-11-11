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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Nedeni Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri...

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İSTANBUL'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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Sürücüler dikkat! Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu nedenle yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Trafik ekipleri Anadolu yakası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarını trafiğe kapadı. Alternatif yollar olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Nuhkuyusu Caddesi belirlendi.

Metrobüs de Fatih Sultan Mehmet köprüsünü kullanıyor. Köprünün saat 16.00'a kadar kapalı olacağı kaydedildi.

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