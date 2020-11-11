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Rusya'nın Sputnik V aşısından 'başarılı' sonuç: Bulaş riskini yüzde 92 azalttı

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Pfizer şirketinin aşısından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısından da 'başarılı' sonucu geldi. Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği aşı yüzde 92'lik bir başarı oranı elde etti.

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Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, araştırma sırasında 16 binden fazla gönüllüye ilk aşılamanın yapılmasından veya plasebo verilmesinden 21 gün sonra edinilen veriler üzerinden değerlendirme yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeye 20 doğrulanmış vaka dahil edildi.

Aşılanan kişilerde plasebo alan kişilere kıyasla Kovid-19 bulaşma riski oranını yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

Diğer gözlemde de başarılı sonuç

Aşı ilk olarak eylülde Rusya’daki hastanelerdeki ‘kırmızı bölge’ personeli arasından gönüllülere uygulanmaya başlandı. Klinik araştırmaların dışındaki doktorlar ve yüksek risk grubu arasından 10 bin başka gönüllü üzerinden yapılan gözlemlerde de aşının yüzde 90’dan fazla bir etkinlik gösterdiği doğrulandı.

Yan etki var mı?: Elde edilen bulgular Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından, seçkin uluslararası epidemiyoloji uzmanlarının gerçekleştireceği bağımsız değerlendirmenin ardından dünyanın önde gelen bir bilim dergisinde yayınlanacak. Klinik araştırmaların üçüncü aşamasının tamamlanması sonrasında merkez, testlerin sonuçlarına ilişkin rapora tam erişim sağlayacak. Testler sırasında beklenmedik bir yan etki tespit edilmedi.

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