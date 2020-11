Rusya'nın Sputnik V aşısından 'başarılı' sonuç: Bulaş riskini yüzde 92 azalttı

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, araştırma sırasında 16 binden fazla gönüllüye ilk aşılamanın yapılmasından veya plasebo verilmesinden 21 gün sonra edinilen veriler üzerinden değerlendirme yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeye 20 doğrulanmış vaka dahil edildi.

Aşılanan kişilerde plasebo alan kişilere kıyasla Kovid-19 bulaşma riski oranını yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

