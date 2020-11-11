Rusya'nın Sputnik V aşısından 'başarılı' sonuç: Bulaş riskini yüzde 92 azalttı

Pfizer şirketinin aşısından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısından da 'başarılı' sonucu geldi. Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği aşı yüzde 92'lik bir başarı oranı elde etti.

Abone ol

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, araştırma sırasında 16 binden fazla gönüllüye ilk aşılamanın yapılmasından veya plasebo verilmesinden 21 gün sonra edinilen veriler üzerinden değerlendirme yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeye 20 doğrulanmış vaka dahil edildi.

Aşılanan kişilerde plasebo alan kişilere kıyasla Kovid-19 bulaşma riski oranını yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

[1\2] The Sputnik V vaccine efficacy amounted to 92% (calculation based on the 20 confirmed COVID-19 cases split between vaccinated individuals and those who received the placebo). — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020

Diğer gözlemde de başarılı sonuç

Aşı ilk olarak eylülde Rusya’daki hastanelerdeki ‘kırmızı bölge’ personeli arasından gönüllülere uygulanmaya başlandı. Klinik araştırmaların dışındaki doktorlar ve yüksek risk grubu arasından 10 bin başka gönüllü üzerinden yapılan gözlemlerde de aşının yüzde 90’dan fazla bir etkinlik gösterdiği doğrulandı.