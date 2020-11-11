Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Birkaç gün içinde pek çok kişi Covid-19 hastası olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs konusunda uyardı.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak" ifadelerini kullandı.

''Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi...''

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise şu açıklamayı yaptı; Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor.''

Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 11, 2020