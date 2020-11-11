Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de iki genel müdür ataması yapıldı. İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aslan Değirmenci, İstanbul enerji AŞ’ye ise Yüksel Yalçın atandı. Bir önceki İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) iki yeni atama yapıldı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Canlı’dan boşalan İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aslan Değirmenci atandı.

Halen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, başta Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi olmak üzere birçok projede İSTAÇ ile ortak çalışmalar yürüttü.

Değirmenci’den boşalan İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürlüğü’ne ise Yüksel Yalçın atandı.

Her iki genel müdür de görevlerine 13 Kasım 2020 Cuma günü başlayacak.

Yüksel Yalçın kimdir?

1970 doğumlu Yüksel Yalçın, 1991 yılında YTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. 2003 yılında İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Halen aynı alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.Profesyonel iş yaşamına Elopar AŞ’de Kalite Müdürü olarak başladı. Son 28 yıl boyunca Öztiryakiler AŞ.’de çeşitli görevlerde bulundu. Stratejik Yönetim Sistemleri, Ar-Ge Merkezi Uygulamaları, Elektrikli ve Gazlı Sisteler Laboratuar Kurulumları, Turquality Uygulamaları, Finans Yönetimi ve Mali İşler konularında uzmanlık kazandı.Yalçın, Çeşitli üniversitelerde “Üniversite-Sanayi İş Birliği/İş Modeli”, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) “İş Mükemmelliği Uygulamaları”, “Belçika’da Küresel Firmalarda Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” konularında sunuşlar yaptı. 1998 yılından bu yana üye olduğu Türk Mühendisler Birliği’nde Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyelikleri yapan Yalçın, halen birçok STK’da aktif görevler yürütmektedir.

Mehmet Aslan Değirmenci kimdir?

Halen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, 1966 yılında Almanya’nın Braunschweig şehrinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1989 – 1992 yılları arasında FSM Köprüsü Çevre Yolları ve Edirne – Kınalı Otoyolu inşaatları gibi döneminin önde gelen projelerinde mühendis olarak başladı.Akaryakıt sektöründe ilk olarak, Turcas Petrolcülük AŞ’de, “Türkpetrol Yeni Yüzyıl” projesi kapsamında, yeni kurumsal kimliğin Türkiye genelinde istasyonlara uygulanmasında rol aldı. Sonrasında “Ambarlı Bölge Müdürlüğü” görevini yürüttü. 2000 yılında, Petrol Ofisi’nin özelleştirilmesi sonrasında “Gümüş Projesi” kapsamında yeni kurumsal kimliğin Türkiye genelinde istasyonlara uygulanması ve istasyonların modern teknik standartlara ulaşması için yapılan projeleri yönetti. 2003 yılında Petrol Ofisi’nin 2. markası olarak kurulan ERK’in başına getirildi. Şirketin kuruluşu, yapılanması ve markanın Türkiye genelinde bayi ağının oluşturulması süreçlerini yönetti. Kariyerine, 2005 yılından itibaren Altınbaş Petrol (Alpet), Bölünmez Petrolcülük (Moil), Kadooğlu Petrolcülük (Kadoil), Pasifik Petrolcülük (Pacific) şirketlerinde Genel Müdür olarak devam etti. Pacific Holding’te Genel Koordinatörlük görevinde bulundu.

1970 doğumlu Yüksel Yalçın, 1991 yılında YTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. 2003 yılında İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Halen aynı alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.Profesyonel iş yaşamına Elopar AŞ’de Kalite Müdürü olarak başladı. Son 28 yıl boyunca Öztiryakiler AŞ.’de çeşitli görevlerde bulundu. Stratejik Yönetim Sistemleri, Ar-Ge Merkezi Uygulamaları, Elektrikli ve Gazlı Sisteler Laboratuar Kurulumları, Turquality Uygulamaları, Finans Yönetimi ve Mali İşler konularında uzmanlık kazandı.Yalçın, Çeşitli üniversitelerde “Üniversite-Sanayi İş Birliği/İş Modeli”, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) “İş Mükemmelliği Uygulamaları”, “Belçika’da Küresel Firmalarda Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” konularında sunuşlar yaptı. 1998 yılından bu yana üye olduğu Türk Mühendisler Birliği’nde Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyelikleri yapan Yalçın, halen birçok STK’da aktif görevler yürütmektedir.