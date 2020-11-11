BIST 1.257
DOLAR 8,08
EURO 9,53
ALTIN 487,36
HABER /  YEREL
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Sürücüsünün direksiyonda uyuduğu otomobil 20 metreden yuvarlandı

Demirören Haber Ajansı
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

ANTALYA'da, 20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Koçarslan (67) ile eşi Halime Koçarslan (57) yaralandı. Sürücü Koçarslan’ın direksiyon başında uyukladığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirtildi.

Abone ol

Kaza, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan eşi Halime Koçarslan ile birlikte 32 HH 901 plakalı otomobille Antalya'ya doğru yola çıkan Hüseyin Koçarslan, iddiaya göre direksiyonda uyukladı.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, önce karşı şeride, ardından da taklalar atarak 20 metreden yuvarlandı. Kaza anında kemeri takılı olmayan Hüseyin Koçarslan otomobilden fırlarken, kemeri takılı Halime Koçarslan yolcu koltuğunda sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılan Halime Koçarslan ile eşi Hüseyin Koçarslan’ın ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çiftin, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkinci el araç fiyatları uçunca 1988 model aracını yeniledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar
Okullarda ara tatil ne zaman olacak? Ziya Selçuk duyurdu
Ticaret Bakanlığı'ndan 208 firmaya fahiş fiyat cezası
Albayrak'ın istifası neden yayımlanmadı? Deniz Zeyrek, perde arkasında yaşananları yazdı
Olası İstanbul depremi için zemin sıvılaşması uyarısı! İşte riskli bölgeler
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de koronavirüs kararı! 9 mahalledeki kafe ve kahveler kapatıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
Hüseyin Göçek Arnavutluk-Kosova maçında düdük çalacak
İBB burs sonuçları sorgulama 2020 nasıl yapılır TC ile giriş
İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı
Karabük'te baltalı hırsıza karşı 'ölü' numarası: Işığı yakabilseydim öldürürdü
Yorumlar