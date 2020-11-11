Kocaeli'de kamyonet kasasında 61 kaçak göçmen böyle görüntülendi
KOCAELİ'de Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen kamyonet kasasından çıktı. Şoför hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldı.Abone ol
Dilova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonette kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, park halinde bulunan kamyonetin kasasındaki Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan araç sürücüsü S.U. hakkında göçmen kaçakçılığı suçuyla soruşturma başlatılırken, kamyonete ise el konuldu. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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