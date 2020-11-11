Alişan Kapaklıkaya kimdir nereli kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız neden öldü?

Eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya katıldığı televizyon programlarında anlattığı duygusal hikayeler ile ekran karşısındakileri zaman zaman duygusal anlar yaşatıyor. Özellikle kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız'ın ölümünü anlatan Alişan Kapaklıkaya aslen Eskişehirli 58 yaşında.

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Kendi hayatından anlattığı duygusal hikayeler ise ağlatan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın hayatı merak ediliyor. Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Kapaklıkaya, katıldığı bir programda kızı için dua istemişti. Peki, Alişan Kapaklıkaya kimdir, kızı neden öldü?

Alişan Kapaklıkaya 1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yoksul bir ailede dünyaya geldi. 1985 yılında Marmara Üniversitesinden mezun olmuştur. Adana'daki bazı liselerde öğretmenlik yaptı.

1987 ile 1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2000'li yıllarda NLP ile tanıştı ve bu alanda uzmanlık alarak uluslararası alanlarda çalışmalar yaptı. Özellikle bir TV programında anlattığı siyah pantolon hikayesi ile popülerliğini arttırdı.

Kızı neden öldü: Zahide Yetiş'le programında kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018’de hayatını kaybetmişti.