BIST 1.257
DOLAR 8,08
EURO 9,53
ALTIN 487,36
HABER /  GÜNCEL
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Alişan Kapaklıkaya kimdir nereli kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız neden öldü?

ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Eğitimci ve yazar Alişan Kapaklıkaya katıldığı televizyon programlarında anlattığı duygusal hikayeler ile ekran karşısındakileri zaman zaman duygusal anlar yaşatıyor. Özellikle kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız'ın ölümünü anlatan Alişan Kapaklıkaya aslen Eskişehirli 58 yaşında.

Abone ol

Kendi hayatından anlattığı duygusal hikayeler ise ağlatan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın hayatı merak ediliyor. Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. Kapaklıkaya, katıldığı bir programda kızı için dua istemişti. Peki, Alişan Kapaklıkaya kimdir, kızı neden öldü?

Alişan Kapaklıkaya 1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yoksul bir ailede dünyaya geldi. 1985 yılında Marmara Üniversitesinden mezun olmuştur. Adana'daki bazı liselerde öğretmenlik yaptı.

1987 ile 1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2000'li yıllarda NLP ile tanıştı ve bu alanda uzmanlık alarak uluslararası alanlarda çalışmalar yaptı. Özellikle bir TV programında anlattığı siyah pantolon hikayesi ile popülerliğini arttırdı.

Kızı neden öldü: Zahide Yetiş'le programında kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018’de hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Albayrak'ın istifası neden yayımlanmadı? Deniz Zeyrek, perde arkasında yaşananları yazdı
Olası İstanbul depremi için zemin sıvılaşması uyarısı! İşte riskli bölgeler
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın istifasına yorum
Prof. Dr. Selim büyük İstanbul depreminin şiddetini açıkladı 'Bu hesabın şaşma ihtimali yok'
Dolar/TL 8.09 seviyesine geriledi! BDDK'ın swap hamlesi etkiledi
İzmir'de deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı
Badana bahanesiyle anahtarı alıp evlerine yerleşen kiracılarını çıkaramıyorlar
Ece Deniz estetik faciasını yaşamıştı her şeyi itiraf eden doktor suçlamaları reddetti
Ankaralı Çoşkun kimdir aslen nereli bakın kimin torunu çıktı!
Galatasaray'da Ahmed Musa bombası! Yönetim görüşmeye gidiyor
Emir Özden dizileri hangisi Emir Özden kimdir yaşı kaç?
Yorumlar