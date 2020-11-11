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Bakan Fatih Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu. 

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151.325  megawatt saatle (MWh) rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" dedi.

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