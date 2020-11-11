Bakan Fatih Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım Cuma günü rüzgardan günlük elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu.Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor. 6 Kasım Cuma günü 151.325 megawatt saatle (MWh) rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık" dedi.
Elektrik üretim çarklarımız sonbahar rüzgarlarıyla çok daha hızlı dönüyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 11, 2020
6 Kasım Cuma günü 151.325 MWh’la rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık. ⚡️🌳 pic.twitter.com/aZjuSdTIj6