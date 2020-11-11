Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden kritik 15 Temmuz kararı
Anayasa Mahkemesi, son dakika 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.Abone ol
Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili bir karar verdi.
15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verildi.