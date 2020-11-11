Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden kritik 15 Temmuz kararı

Anayasa Mahkemesi, son dakika 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili bir karar verdi.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verildi.