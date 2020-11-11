Antalyaspor, Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı

FTA Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

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Antalyaspor teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal ile 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor sezona başladığı Tamer Tuna ile 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi 8 maçta topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı

Fenerbahçe'de 2013-2014 ve 2018-2020 yılları arasında iki dönem görev yapan Ersun Yanal, sarı lacivertli kulüple 2013-14 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.