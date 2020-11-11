Muhammed Fatih Safitürk kimdir nereli ne zaman ve nasıl öldü

Ölüm yıl dönümü olan Muhammed Fatih Safitürk kimdir? Muhammed Safitürk nerelidir? Muhammed Fatih Safitürk nasıl öldü? Muhammed Fatih Safitürk'ün katil zanlıları kimdir, yakalandı mı?

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Terörist saldırısı nedeniyle şehit olan Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Ölüm yıl dönümü olan Muhammed Fatih Safitürk kimdir? Muhammed Safitürk nerelidir? Muhammed Fatih Safitürk nasıl öldü? Muhammed Fatih Safitürk'ün katil zanlıları kimdir, yakalandı mı?

Mardin'in Derik ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Muhammed Fatih Safitürk, PKK'lı teröristler tarafından yapılan terör saldırısında yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı ve 10 Kasım'da şehit olmuştu. Peki Muhammed Fatih Safitürk kimdir? İşte Muhammed Fatih Safitürk'ün hayat hikayesi...

Muhammed Fatih Safitürk kimdir: 1981 senesinde dünyaya gelen Muhammed Fatih Safitürk doğma büyüme Sakaryalıdır. İlk ve Ortaöğretim eğitiminin ardından kazandığı Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümünden 2004 senesinde başarılı bir şekilde mezun oldu.

Safitürk, 2005 senesinde Ulaştırma Bakanlığı, Savunma sekreterliğinde memur olarak göreve başladı.2006-2008 seneleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğünde Uzman Yrd. Olarak görev yaptı.2009 senesinde Kastamonu'nun Küre ilçesi Kaymakam vekili olarak görev başlayan Muhammed Fatih Safitürk, 2010 senesinde yüksek lisans eğitimini İngiltere'deki University of Exeter'da tamamladı.

2011-2013 seneleri arasında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015 seneleri arasında da Bingöl Kiğı Kaymakamı olarak görev yaptı.Daha sonraları Derik Kaymakamı olarak görece başlayan Muhammed Fatih Safitürk, son olarak da Derik Belediyesine kayyum olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Muhammed Fatih Safitürk 10 Kasım'da Mardin'de PKK'nın hain saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Muhammed Fatih Safitürk nasıl öldü: PKK'lı teröristler, Mardin'in Derik Belediyesi'ne kayyum atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü hedef aldı. Derik ilçesinde terör örgütü PKK'nın kaymakamlık binasına el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit oldu.

Teröristler, eylül ayında Derik Belediyesi'ne kayyum atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün makam odasına önceden çanta içinde bıraktıkları el yapımı patlayıcıyı, dün saat 12.15'te uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Bir grup PKK'lı terörist, Hükümet Konağı'na el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledikten sonra, binanın önünde güvenlik önlemi alan polislere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polisin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin ara sokaklara kaçmasıyla sona erdi. Saldırıda Kaymakam Safitürk dahil 4 kişi yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan Safitürk 11 Kasım sabahı şehit düştü.

2015'te göreve gelen Safitürk'ün geride bıraktığımız aylar boyunca bölgede terör örgütü PKK'yla yoğun şekilde mücadele etmişti. PKK'lı teröristlere karşı aldığı önlemlerle dikkati çeken Safitürk, geçtiğimiz haftalarda Derik Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı.

Hendekçilerle savaştı

HDP'nin seçimlerin ardından PKK'nın talimatıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyeleri aracılığıyla başlattığı hendek terörü, Derik'te de hissedildi. Hendek terörü ve sözde 'özerklik' söylemlerine karşı kararlı bir mücadele ortaya koyan Kaymakam Safitürk, hendekleri kapatmak için önemli kararları hayata geçirmişti.

Muhammed Fatih Safitürk Mardin'in Derik ilçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki cezaevinden SEBGİS ile bağlanan sanıklardan Arif Mesutoğlu, ifade verdiği sırada kendini ateşe verdi.

Siverek F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Mesutoğlu, cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlandığı mahkeme salonunda ifade verirken önemli bir konuda bilgi vereceğini söyleyerek odada yalnız kalma talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin bu isteği kabul etmesinin ardından odada yalnız kalan Mesutoğlu, iddiaya göre kıyafetlerinin altına gizlediği çakmak gazını çıkarıp üzerine sıktı. Mesutoğlu, daha sonra yanındaki çakmakla kıyafetlerini ateşe verdi. Mesutoğlu'nun yanan kıyafetleri, içeriye giren jandarma ve görevliler tarafından söndürüldü. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'nde götürülen Mesutoğlu tedavi altına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.