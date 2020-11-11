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Beşiktaş'a Abdullah Avcı piyangosu vurdu

Trabzonspor'un yeni teknik direktör kararı Beşiktaş'ı da büyük kâra geçirdi.

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Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın getirildiğini dün resmen duyurdu. Avcı’nın Trabzonspor ile anlaşması, Beşiktaş’ı da büyük bir mali yükten kurtaracak.

Çünkü siyah-beyazlılar ile yapılan anlaşmada, kulübün haksız feshi durumunda tazminat yükünün Borçlar Kanunu ile paralel olarak FIFA talimatlarına göre hesaplanması öngörülüyor. Buna göre Beşiktaş, kalan 1.5 yıllık paradan bordo-mavililerin ödeyeceği 11.5 milyon lirayı düşecek.

Siyah-beyazlılar, Avcı ile yıllık 12 milyon liraya anlaşmıştı.

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