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TürkAkım’ın Sırbistan ve Bulgaristan bölümleri birleştirildi

TürkAkım doğalgaz boru hattının Sırbistan ve Bulgaristan’dan geçen bölümleri birleştirildi.

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Sırbistan devlet doğalgaz şirketi Srbiyagaz’ın Direktörü Duşan Bayatoviç, tüm çalışmaların yeni yıla kadar tamamlanacağını belirtti.

Daha önce Bulgaristan medyası, iki boru hattının bir birine bağlandığını duyurdu. Bulgaristan’daki kaynaklar, birleşmenin henüz iki bölümün hazır olduğu anlamına gelmediğini kaydetti.

"31 Aralık 2020’de hazır olacağız"

Duşan Bayatoviç, yerel medyaya açıklamasında, haberi doğrulayarak, “Evet, bağlandık. 31 Aralık 2020’de hazır olacağız” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç, ekimde Rus büyükelçi ile görüşmede, boru hattının Bulgaristan sınırından Macaristan sınırına kadar uzanan kısmını 2020 sonuna kadar tamamlayacaklarını söylemişti.

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