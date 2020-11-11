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Şehircilik Bakanı Murat Kurum: İzmir’de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hasar tespiti yapılan bina sayılarına dair son durumu açıklarken, “6 farklı hasar derecesiyle sınıflandırılan teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir’de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmir’de ki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına dair paylaşımda bulundu. İzmir’de acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511 az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olduğu yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, toplam bina sayısını 109 bin 921 olarak açıkladı.

Ayrıca, toplam bağımsız bölüm sayısını da açıklayan Kurum, bu rakamın ise 586 bin 565 olduğunu bildirdi. Açıklamasına devam eden Kurum, “İzmir’de hasar tespit çalışmalarımızda sona yaklaştık. Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir’de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz” dedi.

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