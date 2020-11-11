AK Parti'de Efkan Ala sürprizi! Erdoğan atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı eski Bakanı Efkan Ala, AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Efkan Ala getirildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Efkan Ala getirildi.

Ala, 2016 yılında üç yıldır sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmişti. 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Efkan Ala, AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi olarak görev yapıyordu.

Efka Ala kimdir?

1965 Erzurum Oltu doğumlu olan Efkan Ala, orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. İktisat alanında yüksek lisans yaptı. Yurt dışı stajını İngiltere’de tamamladı.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Tunceli Vali Yardımcılığı görevine atanan Efkan Ala, İçişleri Bakanlığı'nda Eğitim Şube Müdürlüğü ve İller İdaresi Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Efkan Ala, Turizm Bakanlığında Turizm Eğitimi Genel Müdürü ve Turizm Bakanlığı Müşaviri olarak görev yaptı.

2003 yılında Batman Valiliği'ne, 2004 yılında Diyarbakır Valiliği'ne atanan Efkan Ala, Diyarbakır Valisi iken 2007 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi.

2013 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Efkan Ala 61. 62. 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2016 yılında bakanlık görevinden ayrıldı.