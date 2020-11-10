Karabük'te yaşlı evine giren gaspçıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu

KARABÜK'te Hafize Atıcı (70) gece yarısı evine girip kolundaki bilezikleri gasp eden şüpheliden ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Abone ol

KARABÜK’e bağlı Arıcak köyünde meydana gelen olayda; Hafize Atıcı, uyuduğu sırada evden gelen sesleri duydu. Atıcı, kalkıp odasından çıktığı anda şüpheliyle karşı karşıya geldi. Saldırgan Hafize Atıcı’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın, direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Şüpheli ise yerde kanlar içinde yatan Hafize Atıcı’nın kolundaki 2 bileziği alıp kaçtı. Şüphelinin evden çıkmasının ardından Hafize Atıcı, ailesini arayarak yardım istedi. Durum; jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Hafize Atıcı sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabük Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada şüphelinin R.Y. olduğunu belirledi. R.Y., yakalanarak gözaltına alınırken çaldığı bilezikler de ele geçirildi.