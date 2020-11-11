Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."