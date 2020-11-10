Azerbaycan Ermenistan anlaşması ile alınan yerler Karabağ haritasına bakın

AZERBAYCAN zafer kazanınca Ermenistan havlu attı ve Karabağ'ı vermeyi kabul etti. Peki nereler ne zaman boşaltılacak. Karabağ haritasına bakın en önemli kazanımlardan biri Nahçıvan'a açılan yol

Abone ol

AZERBAYCAN ordusunun 44 gün sürdürdüğü Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonundaki başarısı Ermenistan'ı anlaşmaya zorladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 'Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu" diyerek hezimeti itiraf etti.

Anlaşma uyarınca Ermenistan işgal ettiği toprakları peyder pey Azerbaycan'a teslim edecek. Bu anlaşma ile Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayan bir hat da açılacak. Anlaşmanın uygulanmasından Rusya sorumlu olacak. Rus birlikleri Karabağ'da görev yapmak için yola çıktı. Rusya birlikleri 5 yıl boyunca Ermenistan ile Karabağ arasındaki çatışma bölgesinde yer alacak. Her iki tarafın onayıyla bu süre uzayabilecek.

Peki bundan sonra neler olacak? Azerbaycan nereleri ne zaman teslim alacak?

-Ermenistan işgal ettiği Ağdam ilini 20 Kasım'a kadar geri vercek.

-Kelbecer 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek.

-Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a verilecek.

-Nahçıvan'a yol açılacak.

İşte Ermenistan'ın vereceği yerlerin haritası:

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri şunlar:

1. Moskova saatine göre 10 Ekim 00.00'dan itibaren Karabağ çatışma bölgesindeki her türlü çatışmada tam bir ateşkes ilan edilir. Daha sonra taraflar olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti işgal altındaki mevkilerinde kalmaya devam edecek.

2. Ağdam bölgesi ve Kazak bölgesinde Ermeni tarafının kontrolündeki topraklar 20 Kasım'a kadar Azerbaycan'a iade edilecektir. Dağlık Karabağ ve Laçın Koridoru'nda Temas Hattında 1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 araç ve özel teçhizattan oluşan Rus barış gücü kuvvetleri kuruldu.

3. Rus barışı koruma gücü, Ermeni kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacaktır. Barış güçleri, taraflar altı ay önceden ilan etmedikçe önümüzdeki beş yıl için otomatik uzatma olasılığıyla birlikte beş yıl bu bölgede kalacaklar. 4. Verimlilik ve kontrol amacıyla taraflar arasındaki anlaşmaların uygulanması için bir ateşkes merkezi kurulacaktır.

Ermenistan, Kelbecer'ı 15 Kasım'a kadar, Laçın bölgesini 1 Aralık'a kadar Ermenistan'la bağlantı sağlayacak biçimde Azerbaycan'a devredecektir.

5. Şuşa Azerbaycan'da kalacak, 5 km genişliğinde bir koridor bırakarak bölgeyi Azerbaycan'a iade eder. 3 yıl içinde, barış güçlerinin bu yolu kontrol etmek üzere daha fazla konuşlandırılması için Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayacak yeni bir Laçın yolu inşa edilecek.

6. Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler Dağlık Karabağ'a ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği kontrolündeki komşu bölgelere geri dönecektir.

7. Savaş esirleri değiştirilir ve diğer tutuklular değiştirilir.

Nahçıvan'a yol açıldı

8. Bölgedeki tüm ekonomik bağlantılar ve ulaşım bağlantıları engellenmiştir. Ermenistan, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacaktır. Bu taşıma bağlantısı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (RF FSB) sınır servisi tarafından denetlenecektir.