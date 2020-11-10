Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Başantrenör Ertuğrul Erdoğan'la yollarını ayırdı.

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Galatasaray'da Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."