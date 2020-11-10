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Donald Trump gelecek haftaya işaret etti: Biz kazanacağız

İhlas Haber Ajansı

ABD'de Joe Biden'ın başkan ilan edilmesini kabul etmeyen Donald Trump, yenilgiyi kabul etmediği açıklamalarına 'biz kazanacağız' diyerek yenisi ekledi.

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ABD’de Başkanlık seçimlerinde 270’ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden, Başkan seçilmişti. Biden’ın zafer ilan etmesinin ardından vazgeçmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu savunmaya devam etti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Kazanacağız” dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, “Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika’yı yeniden harika yapacağız” ifadelerini kullandı.

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