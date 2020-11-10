Koronavirüste yaşadıklarını anlatan İkbal Gürpınar: Annemin cenazesine bile gidemedim
Günlerdir koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıkmasıyla sevenlerine derin bir nefes aldırdı. Ünlü sunucu Covid-19 sürecinde yaşadığı kötü anılarından bahsetti.
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar, koronavirüse yakalanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırıldı. Gürpınar, tedavisinin ardından normal servise çıktı. koronavirüs, Gürpınar'a yaşattığı babası ve eniştesinin acısına annesini de ekledi. Gürpınar, annesinin cenazesine katılamamasının üzüntüsünü dile getirdi.
51 yaşındaki İkbal Gürpınar, yaptığı paylaşımla sağlık durumunu ve hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından özet geçti.
Koronavirüsü çok ağır geçirdiğini ve annesinin cenazesine bile gidemediğini ifade eden Gürpınar, "Çektiğim acıları bilseniz, dışarıya adım atmazdınız" dedi.
İkbal Gürpınar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle oldu: Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki... Şükürler olsun Rabbime... Kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz."