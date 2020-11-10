Koronavirüste yaşadıklarını anlatan İkbal Gürpınar: Annemin cenazesine bile gidemedim

İkbal Gürpınar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle oldu: Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki... Şükürler olsun Rabbime... Kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz."