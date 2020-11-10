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Antalyaspor'da Ersun Yanal sesleri

Antalyaspor teknik direktör arayışında sona yaklaştı. Gündemdeki isim Ersun Yanal.

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Antalyaspor'daki süreci kulübün basın sözücsü Murat Süğlün anlattı.

Farklı isimlerle görüştüklerini belirten Süğlün "Ersun Yanal görüştüğümüz teknik direktörlerden birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını hedefliyoruz" dedi.

Antalyaspor sezona başladığı Tamer Tuna ile 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası yollarını ayırdı.

Akdeniz ekibi 8 maçta topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

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