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HABER /  DÜNYA

Rus askerleri, Dağlık Karabağ’a konuşlandırılıyor

Ermenistan, Rusyave Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

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Ermenistan zulmü ve işgali altındaki Azerbaycan, 30 yıllık işgalden artık topraklarını kurtardığını bütün dünyaya duyurdu. 

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı.Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

1960 Rus askeri görev yapacak
Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Anlaşma gereği bölgede barış gücü olarak görev yapacak 1960 Rus askeri sabah saatlerinde Karabağ'a intikal etmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.


 

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