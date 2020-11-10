Son dakika Türk askerinden PKK'yı felç eden darbe! 26 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan son dakika açıklamada, "Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." denildi.

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Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla terör örgütlerini bitirmek için verdiği mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak dün Suriye'nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 terörist öldürüldü

Resulayn ve Tel Abyad'da operasyon düzenlendiğini duyuran MSB'den yapılan açıklamada, saldırı hazırlığında olan 26 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi."