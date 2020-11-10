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Putin'den 'Aliyev ve Paşinyan' açıklaması: Destek olmalıyız

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgede barışı sağlamaya yönelik kararlılıklarını ortaya koyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a destek verilmesi gerektiğini söyledi.

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Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde konuşan Putin, Dağlık Karabağ konusunda anlaşmaya varan Ermenistan ve Azerbaycan ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

"Hem Paşinyan'a hem de Aliyev'e destek olmalıyız"

Rus lider, şunları kaydetti: Bu tür zorlu, çıkmaza girmiş çatışmaların barışçıl yoldan çözüme kavuşturulması için uzlaşmalar yapılması gerekli, bunun için de karar alanların cesur davranması gerekir.

Bu bağlamda bizler, bölgede barışçıl koşulların oluşturulması ve Ermenistan ile Azerbaycan halkları arasında uzun süreli ilişkiler inşa edecek çözümlerin kabul edilmesi yönünde kararlılık ortaya koyan hem Nikol Paşinyan'a hem de İlham Aliyev'e destek olmalıyız.

Ne olmuştu?

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Putin, ŞİÖ zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede çözüm için atılan adımların barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu ifade etmişti.

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