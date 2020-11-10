Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Pakize Mutlu Aydemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.Abone ol
Covid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir tedavi sürecini evinde geçireceğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından korona virüse yakalandığını belirten Pakize Mutlu Aydemir, “Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı.— Mutlu Aydemir 🇹🇷 (@mutlaydemir) November 10, 2020
Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bayburt'ta 90 yıldır bu kapıyı sadece onlar açabiliyor! Herkesin gözü burada