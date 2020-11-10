TTB acı haberi böyle duyurdu: Son 3 günde 13 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle kaybettik
"Son 3 günde 13 sağlık çalışanını Covid-19 nedeniyle kaybettik" açıklaması yapan Türk Tabipler Birliği (TTB), bir kez daha Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi çağrısı yaptı.Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 3 günde 13 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
'Covid19 Meslek Hastalığı Kabul Edilsin' etiketiyle paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verdi: Salgına karşı yeterli önlemleri almayan iktidarın politikalarından kaynaklı her gün sağlık çalışanlarını kaybediyoruz, tükeniyoruz!
Son 3 günde vefat eden sağlık çalışanlarının isimleri
Mehmet Mollamahmutoğlu, Dr. Habib Demirel, Murat Öndeş, Murat Yeni, Dr. Metin Kebapçı, Murat Esen, Dr. Aslı Yıldız, Dr. Sami İpek, Dr. Selim Akın, Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu, Dr. Mesut Cem İlkin, Ecz. Hüseyin İlhami Okatan, Orhan Özgül.