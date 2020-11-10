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Ordu'da öğretmende koronavirüs çıktı! Okulda eğitime 4 gün ara verildi

 ORDU'nun Aybastı ilçesindeki Zaferimilli ortaokulunda, bir öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine eğitime 4 gün ara verildi.

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Ordu'da ortaokulda görevli bir öğretmene, dün Aybastı Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine okulda eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildi.

Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenimizin 9.11.2020 Pazartesi günü Aybastı Devlet Hastanesi’nde yaptırmış olduğu Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenimiz aynı gün okula hiç gitmemiştir. Öğretmenimizin en son 6.11.2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir.

Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ile diğer personeller karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım -20 Kasım 2020 tarihleri arasından ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime 10 Kasım -13 Kasım 2020 tarihleri arasında ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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