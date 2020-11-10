BIST 1.235
DOLAR 8,28
EURO 9,78
ALTIN 497,83
HABER /  YEREL

Mersin'de 6 yaşındaki Efsun sadece elbisesini almak istemişti! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Anamur ilçesinde üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun Çalış hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar'ın da yeğeni olan Efsun Çalış, gardıroptan elbisesini almak için çıktığı şifonyerin üzerinden dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada küçük kız çocuğu, sarsıntı ile birlikte üzerine devrilen gardırobun altında kalarak ağır yaralandı. Anne Melahat ve baba Mehmet Çalış tarafından dolabın altından yaralı halde çıkarılan Efsun Çalış, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Efsun Çalış'ın cenazesi, otopsinin ardından aile bireylerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bayburt'ta 90 yıldır bu kapıyı sadece onlar açabiliyor! Herkesin gözü burada Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması
İstanbul'da kocasının kardeşiyle ilişkiye girmişti! Şok eden gelişme
Lütfi Elvan, Plan ve Bütçe Komisyonu'na veda etti: Hakkınızı helal edin
Azerbaycan ateşkesle neler kazandı bu yararına mı? Abdullah Ağar statüye dikkat çekti
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı! İşte anlaşmanın detayları
Altın yeniden çakıldı! Gram altın 496 lira oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenler Günü hediye fikirleri kadın öğretmene alınacak hediyeler
Eminevim Geleceğe Nefes Ol kampanyasına 100 bin fidan bağışladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Berat Albayrak'a teşekkür
Putin'den Karabağ açıklaması: Çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum
Şenol Güneş'ten Altay Bayındır sürprizi
Rabia Doya Doya Moda'dan elendi mi neden yok TV8'den açıklama
Yorumlar 1 yorum