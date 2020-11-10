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Putin'den Karabağ açıklaması: Çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Dağlık Karabağ'da çözüm için imzaladıkları anlaşmayı değerlendirdi. Putin, "Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

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Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuşan Putin, Dağlık Karabağ'da yaşananları 'büyük bir trajedi' olarak nitelendirdi ve bölgede çözüm için atılan adımların barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu söyledi.

"Azerbaycan ve Ermenistan halklarının çıkarına olacak"

Putin açıklamasında şunları kaydetti:

Sağlanan uzlaşmayı ve akan kanın durması hakkında varılan mutabakatları büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Son zamanda attığımız tüm adımların Azerbaycan ve Ermenistan halklarının çıkarına olacak uzun süreli barışın tesis edilmesini sağlayacağını umuyorum.

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