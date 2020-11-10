Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı! İşte anlaşmanın detayları

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı'ya toplamda 20 milyon TL ödeyecek.

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Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve Eddie Newton'la yolları ayıran Trabzonspor'da teknik direktör olarak Abdullah Avcı'nın takımın başına getirildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Toplamda 20 milyon TL ödeyecek

Trabzonspor, 57 yaşındaki teknik adama bu sezon 5 milyon TL, gelecek sezon için 6,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 8,5 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun katılımı ile bugün gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladık



Detaylar👉 https://t.co/OoSIUu2h6p pic.twitter.com/gWtrfFUmS2 — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 10, 2020

''Başarı hemen yarın gelmeyecek''

Atılan imzanın ardından konuşan Abdullah Avcı, "Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor’a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız.”

''Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var''

Ahmet Ağaoğlu, ise şu sözleri sarf etti; "Abdullah Avcı’nın Trabzonsporumuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok mutluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Sayın Abdullah Avcı’nın hedeflerinin hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum"