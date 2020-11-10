HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar:Berat Albayrak'ın istifası yetmez

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin konuşan Sancar, "Sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı kabinesi ile birlikte istifa etmelidir." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı. Elvan karar için "Benim için de sürpriz oldu" diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, grup toplantısında yaptığı konuşmada Albayrak'ın istifasının yeterli olmayacağını söyledi. Sancar ayrıca erken seçime gidilmesi gerektiğini ve HDP'nin buna hazır olduğunu belirtti. HDP'li Sancar şöyle konuştu:

Sadece Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı kabinesi ile birlikte istifa etmelidir. Önümüzde yeni dönem var. Sistemi değiştirmek için ilk fırsatta seçime gidilmelidir.

"HDP seçime hazırdır"

Seçime gitmenin de en ahlaki yolu cumhurbaşkanının istifa etmesidir. HDP hazırdır. HDP erken seçime herkesten çok hazırdır. Bunu her fırsatta tekrarlayacağız.

Halkımıza karamsarlığa, umutsuzluğu kapılmayın diyoruz. HDP baskıya aldırmaz. Partili yoldaşlarımıza direnişten asla vazgeçmeyin diyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. Halkımızla daha fazla iç içe olacağız.