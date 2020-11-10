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Esnek çalışma düzenlemesinde 2 madde geri çekiliyor

Son dakika gelişmesine göre; esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor.

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Koronavirüs vakasının artmasından sonra hayata geçirilen esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor.

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması öngörüyordu.

Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna şiddetle karşı çıkıyordu. 

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” demişti.

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