Esnek çalışma düzenlemesinde 2 madde geri çekiliyor

Son dakika gelişmesine göre; esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor.

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Koronavirüs vakasının artmasından sonra hayata geçirilen esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor.

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması öngörüyordu.

Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna şiddetle karşı çıkıyordu.