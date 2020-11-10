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NASA Başkanı Jim Bridenstine Trump'la birlikte gidiyor: O kişi ben olmayacağım

NASA'da 3 yıldır başkanlık yapan Jim Bridenstine, ABD'de başkanlık koltuğuna Biden'ın oturmasıyla görevden ayrılacağı mesajını verdi.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Donald Trump tarafından 2017 yılında senatoya önerilmiş ve 2018 yılında NASA'nın başına geçmişti. Basına açıklamalarda bulunan Bridenstine, Joe Biden'ın yönetimi altındaki uzay ajansından ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.

Bridenstine; Biden idaresinin, yeni başkanın 'güvendiği' bir NASA yöneticisine ihtiyaç duyacağını belirterek kendisinin o kişi olmadığını dile getirdi.

Başarıyı Trump'a bağladı

ABD başkanı ile yakın ilişkileri olan birinin NASA'nın başına geçmesini isteyen Jim Bridenstine, "Çok başarılı olduk ama bunun sebebi ABD başkanı Trump ile kurulan ilişkiydi. Bu ilişkilere sahip olmalısınız. Başkan kim olursa olsun, tanıdıkları ve güvendikleri birine ve yönetimin güvendiği birine sahip olmalılar. O kişi ben olmayacağım." dedi.

'NASA' etkisini zaman belirleyecek: Jim Bridenstine, NASA'nın Ay'a 2024 yılına kadar ilk kadın astronotu göndermeyi amaçlayan Artemis programına öncülük etmesi ile biliniyor. Bu nedenle yeni başkan seçilen Joe Biden'ın, NASA'yı ve Artemis programını nasıl etkileyeceği önümüzdeki süreçte belli olacak.

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