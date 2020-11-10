İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, dikkat çeken 'Berat Albayrak' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili paylaşım yaptı. Soylu "Dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Görevden af talebi kabul edilmiştir" denilen Berat Albayrak'la ilgili Twitter'dan dikkat çeken paylaşımda bulundu.

"Arkadaşım, dostum..."

Bakan Soylu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti. İstifa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan "Görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 10, 2020

Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda milletimize önemli hizmetleri olan mesai arkadaşım Sayın Berat Albayrak’a şükranlarımı sunar, bayrağı devralan Sayın Lütfi Elvan’a (@lutfielvan) yeni görevinde başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcısı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) November 9, 2020