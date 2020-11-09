Berat Albayrak'ın istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti! İşte açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan son dakika açıklaması;

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar gecesi saat 19.00'da Instagram hesabına istifa metnini koyan Berat Albayrak'ın talebini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiğini son dakika açıklamasıyla duyurdu.

Açıklamada Berat Albayrak'ın 'sağlık nedenleriyle' istifasını verdiği kısma atıf yapıldı ve "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İşte Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiğine dair açıklama:

"Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız kabine kurarak, milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamışlardır.

Daha önce hükümete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ıncı Hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır.

Berat Albayrak'ın gayretleri

Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir.

Sağlık nedenleriyle affını istemiştir

Bilindiği gibi, 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır.

Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Instagram hesabındaki istifa metni

Berat Albayrak pazar gecesi saat 19.00'da Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berat Albayrak (@beratalbayrak)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas, 2020, 8:04öö PST )